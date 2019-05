Misbruikslachtoffer Brother B: 'We moeten onze adem blijven inhouden'

Zijn gezicht gaat schuil achter een expressieloos masker. Vanwege zijn privacy kennen Australiërs hem alleen als Brother B. Samen met eveneens gemaskerde medestanders doet dit misbruikslachtoffer er alles aan om te voorkomen dat de dader wegkomt met huisarrest.

"Weet je waarom je niet meer volwassen misbruikslachtoffers ziet getuigen? Omdat het slopend is. Mijn broer zou hier ook moeten zijn, maar dat lukt niet omdat deze rechtszaak hem verscheurt."

Brother B, de anonieme aanduiding die de rechtbank gebruikt, werd in de jaren 90 misbruikt door een kerkleider uit Adelaide. Ook zijn broer, Brother A voor de rechter, was slachtoffer. De dader heeft beide zaken bekend, al houdt hij vol dat het ging om aanranding, niet om verkrachting.

"Hij was geen griezelig mannetje in een regenjas, hij was een bekende, een joviale man uit onze kerk die we vertrouwden. Hij beloofde mijn ouders dat hij op ons zou passen", schreef Brother B in de plaatselijke media.

Gemaskerd leger

De broers traden in 2015 naar buiten met hun verhaal. De dader werd een jaar later opgepakt, hij bleek al eerder veroordeeld tot een celstraf voor het misbruik van drie andere jongens.

Tijdens de zittingen van de rechtszaak wachtten de beide broers de dader op bij de rechtszaal. Geregeld sloten medestanders zich bij hen aan, met maskers of gekleed in Elmo- of Koekiemonster-pakken. "Zij zijn mijn leger en samen hebben we deze vijand verslagen", zei Brother A toen de rechter een celstraf van zes jaar en zeven maanden oplegde.