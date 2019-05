Podcast De Dag: waarom je donderdag wel/niet moet gaan stemmen

NOS-correspondent Bert van Slooten zit dagelijks met zijn neus op het politieke reilen en zeilen in Brussel. Hij geeft een stoomcursus Europese Unie. "Ik zie zoveel misvattingen over de EU. Brussel voelt als een ver-van-je-bed-show, maar het is dichterbij dan je denkt." Na het luisteren van deze aflevering haal je in ieder geval de Europese Raad, Europese Commissie en het Europees parlement niet meer door elkaar.

En binnen de Europese Unie gaat 960 miljard om. Economieredacteur Roel Bolsius vertelt waar dat geld vandaan komt en hoe het weer wordt uitgegeven.