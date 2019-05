Het beroemdste ooievaarsnest van het land is weer gevuld

Het ooievaarsnest langs het spoor in De Lutte is weer bemand. Of het om hetzelfde vrouwtje met een nieuw mannetje of een nieuw koppel gaat, is niet bekend.

Het nest kwam begin deze maand in de publiciteit toen het mannetje werd doodgeschoten. Wie de dader is, is nog altijd niet bekend. Na de dood van het mannetje bleef het vrouwtje op het nest om de eieren uit te broeden. Aan eten kwam ze niet meer toe, omdat de eieren maar korte tijd alleen gelaten kunnen worden.

Uiteindelijk werden - om moeder en kinderen te redden - de eieren uit het nest gehaald en overgebracht naar een ooievaarsopvang in Herwijnen. De vier eieren zijn inmiddels uitgekomen, schrijft RTV Oost.