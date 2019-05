Franse comapatiënt mag sterven na jarenlange juridische strijd

De behandeling van een Frans verkeersslachtoffer, dat al tien jaar in coma ligt in Reims, mag worden gestaakt. Dat heeft de hoogste Franse rechter bepaald na een verbeten juridische strijd. Dat betekent dat de man binnenkort sterft. Zijn ouders procederen al jaren tegen het besluit van zijn vriendin om de behandeling te staken.

De nu 42-jarige Vincent Lambert was betrokken bij een ernstig verkeersongeluk in 2008. Hij raakte verlamd en in coma, waarbij hij kunstmatig in leven wordt gehouden. "Hij leefde als een plant", zegt correspondent Frank Renout op NPO Radio 1.

In 2013 bleek dat er geen uitzicht meer was op verbetering van zijn toestand. Maar door het verzet van de ouders heeft het dus tot vandaag geduurd voordat de behandeling kan worden gestaakt.

Moord

In Frankrijk geldt een verbod op actieve euthanasie, waarbij iemand wordt geholpen om te sterven. Passieve euthanasie, waarbij iemand sterft doordat hij niet meer wordt behandeld, mag wel, zegt Renout.

Vanaf vandaag krijgt Lambert geen voedsel en vloeistof meer toegediend. De hoeveelheid verdovende medicatie wordt langzaam opgevoerd.

Het zal nog een paar dagen duren voordat Lambert sterft, en zelfs nu lijkt de strijd niet gestreden. "Zijn ouders spreken van moord en hebben nieuwe juridische stappen aangekondigd", zegt Frank Renout. Welke dat zijn is niet duidelijk, omdat de hoogste rechter zich al heeft uitgesproken over de zaak.