Tournee Duncan Laurence in Nederland uitverkocht

Alle concerten van de tournee die songfestivalwinnaar Duncan Laurence in het najaar door Nederland maakt, zijn uitverkocht. Voor een optreden van de zanger in de Amsterdamse poptempel Paradiso op 5 juli zijn ook geen tickets meer.

Na het succesvolle optreden van Duncan op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, dat hij won met zijn nummer Arcade, ging het snel met de kaartverkoop. Zijn tournee begint op 10 oktober met een concert in Doornroosje in Nijmegen en eindigt op 8 november in de Metropool in Hengelo (Ov.)

Al met al geeft hij elf concerten in Nederland in zalen als de Oosterpoort in Groningen, de Effenaar in Eindhoven en het Paard in Den Haag. Daarna gaat hij nog op tournee naar Groot-Brittanniƫ, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden.