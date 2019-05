Ajax maakt excuses voor bekladdingen bij De Graafschap

De supportersgroepen hebben geen reden gegeven voor hun actie. "Wij begrijpen ook niet waar het vandaan komt, omdat de kampioenswedstrijd hier woensdag prima is verlopen. Daar hebben we van Ajax ook nog complimenten voor gekregen", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap tegen Omroep Gelderland. "We gaan in ieder geval aangifte doen, maar stellen het zeer op prijs dat Ajax excuses heeft gemaakt."

Vorige week dinsdag probeerden aanhangers van Ajax ook al De Vijverberg binnen te dringen, maar toen werden ze op heterdaad betrapt.