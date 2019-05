In Spanje tikt de tijdbom van de pensioenen

De provincie rond Ávila loopt leeg, bromt Sáez. "De leegloop is al een tijd aan de gang. Overal wonen alleen nog maar oude mensen. Over tien jaar is daar niemand meer over."

Zijn zoon is het het dorp gebleven en nam zijn tractorbedrijf over, maar een dochter trok voor haar werk naar Madrid. "Ze hebben allebei gestudeerd. Maar ik zie ook dat ze net als andere jongeren niet doen wat nodig zou zijn: gezinnen stichten, kinderen maken en de dorpen bevolken. Als het zo doorgaat kunnen we Spanje wel opdoeken."

Tijdbom

De Europese verkiezingen komen er ook in Spanje aan en politici herhalen te strijden voor waardige pensioenen. Ze moeten in ieder geval meestijgen met de inflatie, is de belofte. Maar de pensioenen kosten Spanje inmiddels tien miljard euro per maand. Het is een tijdbom, waarschuwt econoom Rafael Pampillon.

"Politici mogen liegen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Je kunt niet blijven volhouden dat de pensioenen meegaan met de inflatie", stelt Pampillon. "Om te beginnen moet de zaak bevroren worden. Het wordt onbetaalbaar, als je alleen maar kijkt hoeveel gepensioneerden eraan komen."

"Politici durven het niet aan te zeggen dat in de toekomst de pensioenen onvermijdelijk omlaaggaan. Ze durven niet te zeggen dat je er goed aan doet een privé-pensioenplan te hebben. Of dat het een goed idee is een deel van je inkomsten aan de kant te zetten en geld achter de hand te houden."