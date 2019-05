Verdachte van aanslag op weekblad Panorama bekent betrokkenheid

Een van de verdachten van de aanslag op het weekblad Panorama in juni vorig jaar heeft een verklaring afgelegd. Hij zou die dag de vluchtauto hebben bestuurd, maar zegt niet bij het afvuren van de raketwerper betrokken te zijn geweest.

Mike van den B. had tot nu toe elke betrokkenheid ontkend. Volgens RTV Rijnmond durfde hij eerder niets te zeggen omdat hij niet wilde opdraaien voor iets wat hij niet heeft gedaan. Ook zegt hij dat hij vooraf niet wist waar hij aan begon en zegt hij spijt te hebben. "Wat ik wel heb gedaan, daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor."

De 26-jarige Rotterdammer zit al tien maanden in voorlopige hechtenis. Dat vindt hij moeilijk, zei hij tegen de rechter. "Het is voor het eerst dat ik dit meemaak."

Aanval op persvrijheid

Op 21 juni 2018 werd het pand van Panorama in Amsterdam beschoten met een anti-tankraket. Daarbij vielen geen gewonden. De politie pakte vlak daarna drie verdachten op die allemaal gelieerd zijn aan motorclub Caloh Wagoh. Een 45-jarige man uit Spijkenisse zou de granaat hebben afgevuurd.

Het Openbaar Ministerie noemde de aanslag een gerichte aanval op de persvrijheid. Panorama had vlak daarvoor artikelen gepubliceerd over de georganiseerde misdaad. Het blad schreef onder meer dat twee verdachten in een rechtszaak over de moord op een Amsterdamse crimineel lid waren van Caloh Wagoh.