Nieuwe president Oekraïne wil populariteit inzetten voor vrede

In zijn eerste toespraak in het parlement zei Zelensky dat zijn belangrijkste doel is om vrede te brengen in Oost-Oekraïne, dat in handen is van pro-Russische separatisten. "Ik wil alles doen om ervoor te zorgen dat onze helden daar niet sterven", zei hij.

"Ik ben bereid mijn populariteit in te leveren en mijn functie te verliezen als we daarmee vrede kunnen krijgen."

Opmerkelijk was dat Zelensky delen van zijn toespraak in het Russisch hield. Ongeveer een derde van de Oekraïense bevolking bestaat uit etnische Russen. Voor circa een kwart van de bevolking is Russisch de moedertaal.

Aan het slot zei Zelensky, verwijzend naar zijn comedyserie over een leraar die president werd: "Mijn hele leven heb ik alles geprobeerd om mensen aan het lachen te brengen. De komende vijf jaar zal ik alles doen zodat Oekraïeners niet hoeven te huilen."