Schatrijke investeerder betaalt studieschuld studenten Atlanta

Een Amerikaanse miljardair gaat de studieschuld aflossen van meer dan 400 studenten in het laatste studiejaar van het Morehouse College in Atlanta in de zuidelijke staat Georgia. De spectaculaire schenking kost de gever, Robert F. Smith, naar schatting zo'n 40 miljoen dollar.

Smith, een succesvolle Afro-Amerikaanse investeerder in software- en databedrijven, kondigde zijn gebaar aan bij de feestelijkheden rond de uitreiking van het diploma aan de studenten, van wie de meerderheid ook zwart is. Smith werd zelf onderscheiden met een eredoctoraat. Na zijn bekendmaking kreeg Smith een staande ovatie en werd hij toegejuicht.

"Mijn familie leeft nu acht generaties lang in de VS. Uit naam van ons allemaal geef ik jullie een duwtje in de goede richting", zei Smith tegen de stomverbaasde studenten van het uitsluitend voor mannen bestemde onderwijsinstituut.

Eerder had Smith al een gift van 1,5 miljoen dollar voor Morehouse College aangekondigd. Bij de later beroemd geworden studenten van het college hoort ook burgerrechtenleider Martin Luther King.