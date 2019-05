Tientallen doden bij gevangenisrellen in Tadzjikistan

Bij gevangenisrellen in Tadzjikistan zijn 29 gevangenen en drie bewakers omgekomen, melden de autoriteiten. In de zwaarbewaakte gevangenis in de stad Vahdat zitten voornamelijk religieuze extremisten, onder wie aanhangers van IS.

De rellen begonnen zondagavond, toen gevangenen drie bewakers in gijzeling namen. Ze waren gewapend met messen en andere scherpe voorwerpen, meldt Radio Free Europe Radio Liberty.

In november vorig jaar waren er ook gevangenisrellen in het land. Die werden opgeÃĢist door IS. Of de groep ook achter de opstand in Vahdat zit, is nog niet duidelijk.

Fietstoeristen

In juli 2018 kwamen vier toeristen, onder wie een Nederlander, bij een aanslag in Tadzjikistan om het leven. Vier vermoedelijke daders werden doodgeschoten door de politie. De enige die levend werd opgepakt, kreeg een levenslange gevangenisstraf. Of hij in de gevangenis in Vahdat zit, is niet bekend.

Tadzjikistan zegt dat de situatie inmiddels onder controle is.