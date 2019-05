Ruimbagage verre KLM-vlucht gaat geld kosten

Op vrijwel alle KLM-vluchten moet voortaan worden betaald voor ruimbagage. Binnen Europa was ruimbagage al niet meer in de prijs inbegrepen. Vanaf deze week geldt dat ook voor intercontinentale vluchten.

De wijziging geldt voor zogenoemde 'light-tickets'. Een ruimkoffer meenemen kost voortaan 100 euro, schrijft De Telegraaf. Er zijn ticketvormen waarbij een ruimkoffer is inbegrepen in de prijs, al is het prijsverschil met de light-tickets dan hoger dan de kofferprijs.

Trucje

De prijswijziging is nodig uit concurrentieoverwegingen, zegt directeur KLM Nederland Harm Kreulen in de krant. Luchtvaartmaatschappijen hebben het zwaar en er is een prijzenslag gaande rond de ticketprijzen.

Door de wijziging zouden tickets zonder ruimbagage tot wel 15 procent goedkoper kunnen worden. Vervoerseconoom Jaap de Wit ziet in de maatregel vooral een "trucje" om tickets goedkoper te laten lijken, terwijl de prijsopbouw ervan ondoorzichtiger wordt, zegt hij in de krant.

Volgens KLM-directeur Kreulen heeft de helft van de passagiers op verre vluchten al alleen handbagage mee. Bang voor vertraging en irritaties door geprop met handbagage in de cabine is KLM niet. Dat probleem speelt volgens Kreulen alleen op Europese vluchten omdat die vliegtuigen kleiner zijn. KLM zoekt nog een oplossing daarvoor, bijvoorbeeld door ook daar geld voor te gaan rekenen.