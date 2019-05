Wekdienst 20/5: allerlaatste Game of Thrones en eis in zaak Panorama-gebouw

Goedemorgen! Vandaag voeren medewerkers van online supermarkt Picnic actie, komt het OM met de eis in de zaak van de beschieting van het Panorama-gebouw en kunnen Game of Thrones-fans de bioscoop in voor de allerlaatste aflevering van de hitserie.

In de ochtend is het wat mistig. Verder zijn er veel wolken, maar landinwaarts breekt ook de zon door. Vanmiddag zijn er in het binnenland buien mogelijk, soms met onweer. Het wordt 14 graden aan zee en 22 graden langs de oostgrens.