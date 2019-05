Een dode en tientallen gewonden bij ongeluk met Flixbus in Duitsland

In het oosten van Duitsland zijn bij een ongeluk met een Flixbus een dode en meer dan zestig gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de A9 in de buurt van Leipzig.

Zeker zeven gewonden zijn er slecht aan toe. Tientallen ambulances en meerdere helikopters werden gisteravond ingezet om de gewonden te vervoeren. Volgens de politie is de bus met volle vaart van de weg geraakt en gekanteld.

De politie vermoedt dat de chauffeur achter het stuur in slaap is gevallen. De langeafstandsbus van busmaatschappij Flix vervoerde 74 mensen en was onderweg van Berlijn naar M├╝nchen.