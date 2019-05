Italië laat door Sea-Watch geredde migranten alsnog toe tot haven

Tientallen migranten van een schip van hulporganisatie Sea-Watch zijn tegen de zin van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini in Lampedusa door de autoriteiten aan land gelaten. Het schip, de Sea Watch 3, is door de Italiaanse politie in beslag genomen.

Sea-Watch meldt zelf op Twitter dat Italië de 47 migranten toelaat. Op een korte video van de organisatie is te zien hoe mensen overstappen naar een schip van de Italiaanse kustwacht.