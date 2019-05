Morgen vast weer veel kritiek op Game of Thrones, maar wiens schuld is dat?

"Een bizarre trend", noemt Westendorp het. "Het publiek reageert via sociale media zo makkelijk op het werk van scenarioschrijvers. Het zal wel typisch aan deze tijd zijn, maar ik hoop dat het niet te veel gevolgen heeft en er vrijheid blijft voor makers om dingen te proberen, ook als dat niet door iedereen wordt gewaardeerd."

Ze kan uit ervaring vertellen over de druk die op je ligt bij het maken van een laatste seizoen van een hitserie. "Naar Penoza keken natuurlijk niet zoveel mensen als naar Game of Thrones, maar toch wel een miljoen ongeveer. Daar komt bij dat veel mensen in Nederland er een mening over hebben, dus ja, dat legt wel druk op je als schrijver. Ik kan je zeggen dat je zo'n aflevering dan wel zo'n 10 keer weggooit en opnieuw schrijft."

Wat is belangrijk voor goed slotseizoen?

Voor een goed einde aan een serie noemt Westendorp een aantal zaken belangrijk: "Het moet gaan over wie er wint en vooral waarom. Het mag dus niet te oppervlakkig zijn of ontbreken aan een moeilijk dilemma. Het moet verder ook emotioneel bevredigend zijn en mag dus niet te eenvoudig zijn. Alleen iemand neerschieten is niet genoeg. Neem de serie Breaking Bad; daar gaat de hoofdpersoon dood, maar dat is heel bevredigend omdat hij dan eindelijk toegeeft dat hij alles voor zichzelf heeft gedaan. Dat is een prachtige twist in zijn karakter."

Bij Penoza paste Westendorp haar eigen regels toe door de hoofdpersoon iets ultiems te laten opofferen: "In Penoza draait alles om hoe ver je gaat voor je familie, Carmen moest in het slot het ultieme doen, vonden wij. Dat werd het geven van haar eigen leven. Je weet dan als kijker ook: dit is definitief. Je moet niet achteraf als kijker denken, 'hé wacht, die kan toch nog dát doen?'."

Bosch, inmiddels weer lachend, bekijkt het maken van een goed slot anders: "Je moet gewoon loslaten dat je iedereen tevreden kan stellen. Een serie is een langlopende serie portretten van personages, niet alles hoeft op het einde in elkaar te passen. Soms kan je gewoon niet alles aan elkaar knopen."