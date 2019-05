Overlast door noodweer in het oosten en zuidoosten van het land

Tussen Zwolle en Olst rijden door blikseminslag de rest van de dag geen treinen meer, meldt RTV Oost. Een aantal overwegen moet worden gerepareerd. In Deventer moest de brandweer in actie komen nadat de bliksem was ingeslagen in een huis.

Ook in Gelderland ontstond overlast, doordat de buien nauwelijks zijn verplaatst waardoor er lokaal veel regen is gevallen. Veel mensen maken melding van wateroverlast. In Lathum, in de gemeente Zevenaar, is op een dak van een huis brand ontstaan nadat de bliksem er was ingeslagen, meldt Omroep Gelderland.

Het was vandaag zeldzaam weer in Nederland: aan de kust was het bewolkt en met 12 graden behoorlijk koud, terwijl het landinwaarts zonnig en met 25 graden warm was.