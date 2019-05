Tienduizenden Duitsers op de been voor demonstraties tegen nationalisme

Een week voor de Europese verkiezingen hebben tienduizenden mensen in verschillende Duitse steden gedemonstreerd tegen nationalisme en voor verdere Europese eenwording. Volgens de organisatie waren zo'n 150.000 mensen op de been in het hele land.

De grootste demonstratie, in Keulen, trok naar schatting zo'n 45.000 deelnemers. Ook in Berlijn, Main, Leipzig, München, Stuttgart en Hamburg protesteerden tienduizenden mensen, al viel de opkomst daar tegen. Zo werd in Berlijn gerekend op 50.000 betogers, maar daar kwam minder dan de helft opdagen.

De demonstranten hadden het motto 'één Europa voor iedereen, jouw stem tegen nationalisme' en droegen spandoeken met daarop leuzen als: "Nationalisme, wegstemmen", en: "Systeemverandering, geen klimaatverandering".

Internationale acties

In andere Europese steden waren kleinere protestacties georganiseerd. In Wenen demonstreerden tussen de 2500 en 6000 mensen met het motto 'één Europa voor iedereen'. In verschillende Poolse steden riepen betogers op tot een stem op een vrouw bij de Europese verkiezingen. Ook in Roemenië en Zweden waren protestacties tegen nationalisme.

In Utrecht demonstreerden enkele tientallen mensen met het motto 'hart boven hard' voor "een Europa dat kiest voor het klimaat, economische rechtvaardigheid en tolerantie en tegen haat en onverdraagzaamheid".