Nederlandse trainingsmissie in Irak na een week voortgezet

De Nederlandse trainingsmissie in Irak is na een pauze van een week voortgezet. De missie lag sinds vorige week zondag stil vanwege een dreiging. Wat er precies aan de hand was, is niet bekendgemaakt.

Vanwege een verhoogd dreigingsniveau mochten circa vijftig militairen hun basis in de Noord-Iraakse stad Erbil niet verlaten. Daar trainen ze Koerdische strijdkrachten voor de strijd tegen Islamitische Staat. Minister Bijleveld van Defensie wilde niet zeggen hoelang de opschorting zou duren. De trainingen die in Bagdad worden gegeven, konden al snel worden hervat omdat ze plaatsvinden in besloten kring.

Donderdag sprak het kabinet op basis van nieuwe informatie al de verwachting uit dat de missie dit weekend zou worden hervat.

Amerika en Iran

Het besluit was genomen door een commandant van de internationale missie tegen IS, die geleid wordt door de VS en waar Nederland deel van uitmaakt. Mogelijk had het te maken met de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, buurland van Irak. Iran zou groeperingen in Irak en Syriƫ mobiliseren om de aanval te openen op de Amerikanen. De VS stuurde daarom de afgelopen week onder meer zes oorlogsschepen en een raketafweersysteem naar de Perzische Golf en de Arabische Zee.

Door een deel van de bondgenoten werd met scepsis gereageerd op het Amerikaanse besluit een deel van het ambassadepersoneel in Bagdad en het consulaat in Erbil terug te trekken. Zo ging Tsjechiƫ en Frankrijk gewoon door met de missie.