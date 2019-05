Buitenlandse pers looft Duncan Laurence, zelfs Zweden vond hem de beste

De puntentelling was bijzonder spannend. Het ging tot op het laatste moment tussen Laurence en de Zweedse deelnemer John Lundvik. Ondanks het nipte verlies voor de eigen inzending, zijn ook Zweedse media lovend over Laurence. "John Lundvik was goed, maar we moeten eerlijk zijn: hij was niet de beste", schrijft de krant Expressen bijvoorbeeld.

De Zweedse publieke omroep SVT vond dat de organisatie van het Songfestival het wel iets te spannend maakte. "Het was niet nodig om Lundvik en The Mamas (de achtergrondzangeressen red.) een hartaanval te bezorgen bij het bekendmaken van de uitslag." De krant Aftonbladet licht nog even uit dat Laurence na het Songfestival heeft gezegd dat hij graag wil samenwerken met Lundvik.

Volgend jaar in Amsterdam

Uiteindelijk werd niet Lundvik, maar de Italiaanse inzending Mahmood tweede. Hij kreeg maar 27 punten minder dan de nummer 1. Het refrein van het nummer Soldi van Mahmood was 'catchy', maar het was Laurence die een onuitwisbare indruk achterliet, schrijft La Stampa.

De pers in gastland Israël benadrukt dat deze editie van het Songfestival "vrijwel op elk vlak geslaagd was". De Israëlische premier Netanyahu feliciteerde Nederland en premier Mark Rutte nog wel even met de overwinning. "Volgend jaar in Amsterdam", voegde hij eraan toe.

Volgens Netanyahu had Rutte de overwinning al voorspeld: