Songfestivalwinnaar Duncan Laurence geland op Schiphol

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is weer terug op Nederlandse bodem. Zijn vliegtuig uit Israël landde rond 17.00 uur op luchthaven Schiphol, waar hij wordt opgewacht door fans en cameraploegen.

Rond 18.00 uur reageert de zanger in een persconferentie op zijn overwinning op het Eurovisie Songfestival, de eerste Nederlandse winst in 44 jaar. De persconferentie is live te volgen via onze site en Facebookpagina.

Vanavond is er om 22.20 uur een extra uitzending van de talkshow Pauw met Duncan Laurence op NPO 1.

Erasmusbrug kleurt rood-wit-blauw

Ook buiten Amsterdam wordt vanavond stilgestaan bij de overwinning van de 25-jarige zanger. De Erasmusbrug wordt verlicht in de kleuren van de Nederlandse vlag "om Duncan namens de stad en alle Rotterdammers te feliciteren", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente Hellevoetsluis, waar de muzikant opgroeide, gaat Duncan huldigen, al is nog niet bekend wanneer en hoe.