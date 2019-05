Klaver: tijd voor 'tweede kabinet-Den Uyl'

Een volgend kabinet zonder GroenLinks is haast ondenkbaar, zei partijleider Jesse Klaver in een speech bij de viering van het dertigjarig bestaan van GroenLinks. Hij vindt dat het kabinet-Den Uyl, het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis, eindelijk een opvolger moet krijgen. Het motto van het kabinet-Den Uyl, 'spreiding van kennis, macht en inkomen', zou ook een prachtig motto zijn voor het nieuwe kabinet, vindt hij.

GroenLinks ontstond in 1989 uit een fusie van kleine linkse partijen. Volgens Klaver liggen er sinds die tijd dertig rechtse jaren achter ons, maar zal de komende dertig jaar links dominant zijn.

Keerpunt '21

Hij noemde de verandering die plaats moet vinden Keerpunt '21, een verwijzing naar Keerpunt '72, het gezamenlijk programma van de PvdA, D66 en de PPR (een van de voorlopers van GroenLinks) in 1972. Zij vormden na de verkiezingen van dat jaar de kern van het kabinet onder leiding van PvdA-leider Den Uyl.

GroenLinks zat nog nooit in de regering, maar volgens Klaver staat de partij er beter voor dan ooit. De grens van 30.000 leden is gepasseerd. GroenLinks had nog nooit zoveel Kamerleden en wethouders en ook de burgemeester van Amsterdam is van GroenLinks.

"We zijn nu de grootste linkse en progressieve partij", aldus Klaver. Hij nodigde GroenLinks, de PvdA en D66 uit samen een sterk links-progressief blok te vormen, dat het hart kan vormen van het nieuwe kabinet.