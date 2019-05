Stembussen India gesloten, premier Modi lijkt meerderheid te behouden

De grootste verkiezingen ter wereld zitten erop. De afgelopen vijf weken mochten 900 miljoen kiezers in India hun stem uitbrengen voor het 543 zetels tellende lagerhuis.

Op basis van de eerste exitpolls lijkt de coalitie van de zittende premier Narendra Modi de meerderheid te behouden. De coalitie rond de seculiere Congrespartij van Rahul Gandhi (geen familie van Mahatma Gandhi) volgt op ruime afstand.

Modi kwam met zijn hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP) in 2014 aan de macht met de belofte van economische vooruitgang voor iedereen. Dat is niet gelukt: de werkloosheid is in 45 jaar nog niet zo hoog geweest. Deze verkiezingen werden daarom gezien als een referendum over de populariteit van Modi.

Dit zijn de duizelingwekkende cijfers van de grootste stembusgang ter wereld.