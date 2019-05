Aanslag op toeristenbus in Caïro, meerdere gewonden

In de Egyptische hoofdstad Caïro hebben onbekenden een aanslag gepleegd op een bus met toeristen. Volgens de eerste berichten ging een explosief langs de kant van de weg af in de buurt van het Groot Egyptisch Museum, bij de piramides van Gizeh. Zeker zeventien inzittenden van de bus zijn gewond geraakt.

De bus raakte zwaar beschadigd door de explosie. Ruiten zijn kapot en in de voor- en achterkant van het voertuig zitten gaten. Hoeveel mensen er in totaal in de bus zaten, is nog niet bekend. Volgens de autoriteiten waren zeker 25 inzittenden toeristen uit Zuid-Afrika.

Aanslagen zijn een klap voor de toeristenindustrie, die belangrijk is voor de Egyptische economie. Eind vorig jaar kwamen in Caïro drie toeristen uit Vietnam en hun gids om het leven bij een aanslag op hun bus.