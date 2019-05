Komende week kun jij je stem nog bepalen met deze verkiezingsdebatten

Woensdag 22 mei

De avond voor de verkiezingen is NOS Nederland Kiest: De Stemming te zien, van 20.30 uur tot 22.00 uur op NPO 1. Aan de hand van thema's zoals klimaat en economie gaan twaalf Nederlandse lijsttrekkers in Veghel met elkaar in debat. Dionne Stax en Winfried Baijens presenteren, EU-correspondent Sander van Hoorn geeft duiding en politiek verslaggever Arjan Noorlander analyseert het debat vanuit Haags perspectief.

En dezelfde dag is er het veelbesproken een-op-een-debat tussen VVD-leider Rutte en Forum-leider Baudet. Tandenknarsend moesten de andere lijsttrekkers toezien hoe die twee elkaar de afgelopen dagen openlijk uitdaagden. Door er een tweestrijd van te maken hopen ze op extra aandacht en zetels. Het debat vanuit de Rode Hoed in Amsterdam wordt live uitgezonden in het tv-programma Pauw.

Donderdag 23 mei

NOS Nederland Kiest: Het Stemmen, van 20.35 uur tot 22.10 uur op NPO 1. Hoe Nederland heeft gestemd horen we zondag pas, na het sluiten van de stemlokalen in Italië. Wel komt er deze verkiezingsavond een exitpoll met een indicatie van het Nederlandse stemgedrag. Simone Weimans presenteert.

Zondag 26 mei

De eerste uitslagen van de verkiezingen zijn te zien in een extra lange uitzending van Nieuwsuur (NOS/NTR). De belangrijkste uitslagen in Europa worden gepresenteerd, alsook een eerste prognose van de zetelverdeling in het parlement. Jeroen Wollaars presenteert de uitzending en Dionne Stax brengt de uitslagen. 22.00 - 00.00 uur, NPO 2.

Voor de liefhebber

En afgelopen maandag waren de lijsttrekkers van twaalf Nederlandse partijen die meedoen al te gast in Nieuwsuur. In Museum Prinsenhof in Delft discussieerden ze over de belangrijkste Europese thema's. Arbeidsmigratie, het klimaat, asielbeleid en de rechtsstaat: het kwam allemaal aan bod.