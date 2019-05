De vorige winnaars op campagne: bezorgdheid bij FvD, klimaat bij GroenLinks

Zo'n zestig mensen zijn afgekomen op de avond in de zaal van een hotel. "Jammer dat er vanavond voetbal is, iedereen zit in het stadion", verklaart de Drentse lijsttrekker voor de Provinciale Staten Hendrikus Velzing de lege stoelen in de zaal. Die avond is de laatste speelronde in de Eredivisie. "Gelukkig is Emmen al zeker van handhaving, anders was er helemaal niemand gekomen."

Als de mensen die er wel zijn naar de eerste rijen zijn gedirigeerd, begint Eppink aan zijn verhaal. Gezeten naast een poster van een schip uit de Gouden Eeuw (grote Nederlandse vlag op het achtersteven) gooit hij er ontspannen wat anekdotes en oneliners uit.

Over het doel van zijn eigen partij: "Wij willen de eerste serieuze oppositie in het Europees Parlement worden. Dat is hard nodig, want een parlement zonder oppositie is net een zangkoor."

De oppositie moet vooral de integratie van de EU temperen, vindt Eppink. "Als uw bijna failliete buurman bij u aanklopt en vraagt om samen een lening af te sluiten zou u dat dan doen?" Ontkennend gemompel uit het publiek. "Dat is wel hoe het nu is: Nederland en Duitsland zijn de pinautomaat van de EU."