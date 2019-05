De winnende Duncan gemist? Hier zie en lees je alles!

De winst van Duncan betekent dat het nu aan Nederland is om volgend jaar het Eurovisie Songfestival te organiseren. Waar het zal worden gehouden, wordt later bepaald, maar het MECC in Maastricht heeft zich in een persbericht al opgeworpen als kandidaat-gastheer. Eerder lieten ook Amsterdam, Den Haag en Rotterdam weten belangstelling te hebben.

NBTC Holland Marketing ziet enorme kansen voor promotie van ook "de minder bekende plekken van ons land".

Maar voorlopig zullen alle ogen nog wel op Duncan Laurence gericht zijn. Vanmiddag vliegt hij met zijn team terug uit Israël. Naar verwachting zal zijn vliegtuig tegen 17.00 uur op Schiphol landen.

Vanavond is hij te gast in een extra uitzending van Pauw, vanaf 22.20 uur op NPO 1. Aan tafel bij Jeroen Pauw niet alleen Duncan Laurence, maar ook Ilse DeLange, andere teamleden, commentatoren Cornald Maas en Jan Smit. Ook zijn er verschillende oud-deelnemers, onder wie Getty Kaspers. Zij was in 1975 de zangeres van Teach-In, dat won met het nummer Ding-a-dong.