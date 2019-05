Wekdienst 19/5: Duncan komt aan op Schiphol en een tijdrit in de Giro

Goedemorgen! Afgelopen nacht heeft Nederland het Eurovisiesongfestival gewonnen. Dus verwacht vandaag interviews met Duncan Laurence. En niet vergeten: als winnaar gaat Nederland het volgende songfestival organiseren dus het zal vandaag ook ongetwijfeld gaan over de locatie.

Deze ochtend is in het zuidwesten een bui mogelijk. In de rest van het land kan de zon flink schijnen. Maar in de loop van de middag ontstaan er meer buien, mogelijk met onweer. Aan zee wordt het minimaal 15 graden, landinwaarts 21 tot 24 graden.