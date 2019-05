Sea-Watch met migranten in Italiaanse wateren, ondanks verbod

Hulporganisatie Sea-Watch heeft met een schip met aan boord 47 migranten koers gezet naar het Italiaanse eilandje Lampedusa. Op radarbeelden is te zien dat het schip vlak voor de kust ligt. De organisatie gaat daarmee in tegen een direct verbod van de Italiaanse regering, die vandaag zei dat de Sea-Watch 3 de Italiaanse territoriale wateren niet mag betreden.

Sea-Watch beroept zich op humanitaire gronden, want er speelt zich volgens de organisatie aan boord van het schip een noodsituatie af; bemanningsleden kunnen de fysieke en mentale gezondheid van de 47 migranten niet langer waarborgen en willen dat Italië hen opneemt.

De 47 migranten aan boord van het schip maken onderdeel uit van de 65 mensen die woensdag werden opgepikt van rubberboten die dreven voor de Libische kust. De Italiaanse kustwacht nam afgelopen nacht wel 18 vrouwen, kinderen en familieleden van de Sea-Watch 3 over om ze naar Italië te brengen. Andere minderjarigen, een zwangere vrouw en iemand met een handicap moesten achterblijven op het schip, aldus de hulporganisatie.

De Italiaanse regering verbood Sea-Watch vandaag om de rest van de migranten ook naar Italië te brengen. Wat er gaat gebeuren nu de hulporganisatie het verbod heeft overtreden is niet duidelijk.

Spanningen

Begin dit jaar leidde een soortgelijke situatie tot spanningen tussen Italië en Nederland. Destijds lag de Sea-Watch 3 met aan boord migranten ook in Italiaanse wateren. De Sea-Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag en Italië wilde om die reden dat Nederland actie zou ondernemen om het schip naar een haven in een ander land te krijgen.

Volgens correspondent Mustafa Marghadi zal er voor de 47 mensen aan boord van het schip opnieuw een eenmalige oplossing gevonden moeten worden. "Italië weigert de migranten en er is geen structurele Europese oplossing. Dus iedere keer als er een schip de Italiaanse wateren binnenkomt moeten verschillende landen weer toezeggen er een aantal op te nemen."

Sea-Watch zegt zelf alleen verantwoordelijk te zijn voor het redden van mensen omdat ze anders verdrinken. Waar de migranten in Europa terechtkomen is niet hun zaak. De Sea-Watch 3 is momenteel het enige migrantenschip voor de Libische kust. In april werd het schip even aan de ketting gelegd omdat de Nederlandse overheid plotseling strengere veiligheidseisen stelde aan het schip. Begin deze maand mocht de Sea-Watch 3, na een uitspraak door de rechter, weer uitvaren.