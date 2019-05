Baudet en Rutte woensdag in debat in tv-programma Pauw

Het debat tussen VVD-leider Rutte en Forum-leider Baudet gaat door. De twee gaan woensdag de strijd aan in centrum De Rode Hoed in Amsterdam onder leiding van Jeroen Pauw. Het debat wordt live uitgezonden in zijn tv-programma.

Het debat wordt gehouden aan de hand van vier stellingen. Welke dat zijn is nog niet bekend. Baudet en Rutte mogen er allebei twee inleveren.