2,5 miljoen mensen wonen in een huis met gebreken, en er wordt vaker geklaagd

De Amsterdammer Ben Heus probeert al vier jaar zijn huiseigenaar zover te krijgen om het achterstallig onderhoud in zijn woning aan te pakken. Het houtwerk aan de buitenkant bladdert, er is schimmel in de badkamer en hij heeft problemen met de riolering.

Hij heeft talloze brieven gestuurd, zonder resultaat. Hij betaalt 1100 euro huur per maand en vindt dat de eigenaar, een investeringsmaatschappij, daar best iets tegenover mag stellen. "Je wordt er depressief van. Ik vraag me weleens af waarom ik hier nog woon. Er gaat zoveel niet goed voor dit geld."

Vooral de schimmel in de badkamer zit hem dwars. "Met name in de douche, dat blijft maar aan de gang. Er wordt geen actie ondernomen. Ze sturen dan een aannemer, dat is nu twee keer gebeurd, maar ik ben al vier jaar aan het klagen en er is niets opgelost. Je wordt er heel moe van op een gegeven moment."

Duurdere woningen van betere kwaliteit

Marcel Trip van de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, vindt dat ook deze huurders altijd terecht moeten kunnen bij de Huurcommissie. "Het is heel vreemd dat er geen laagdrempelige manier is voor vrijesectorhuurders om een klacht in te dienen. Zij moeten nu vaak direct naar de rechter stappen."

Hij vindt dat er gelijke bescherming moet komen voor alle huurders. "Er is de laatste jaren van alles aan gedaan om de vrije sector te laten groeien, maar niets extra's om die huurders te beschermen."

Ook Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, zegt dat het van belang is dat huurder en verhuurder elkaar goed vinden. "Zij hebben immers beide een belang bij een goed onderhouden woning", zegt directeur Laurens van de Noort.

Van de Noort wijst erop dat het grootste deel van de huurders wel degelijk terecht kan bij de Huurcommissie. Hij verwacht dat bij huurders in de vrije sector, met huren boven de 720 euro per maand, het aantal klachten beduidend lager is omdat duurdere woningen doorgaans ook van betere kwaliteit zijn.