Twee Maltese militairen opgepakt voor moord op migrant

Op Malta zijn twee militairen opgepakt in verband met de moord vorige maand op een migrant. De daders hadden mogelijk een racistisch motief. Volgens Maltese media heeft een van de verdachten gezegd dat de migrant doelwit was vanwege zijn huidskleur.

Het slachtoffer was een 42-jarige man uit Ivoorkust. Hij stierf, nadat op 6 april vanuit een voorbij rijdende auto het vuur op hem en twee andere migranten was geopend. De andere twee, uit Guinee en Gambia, raakten gewond. De auto en het moordwapen zouden zijn teruggevonden.

De Maltese politie onderzoekt of de verdachten ook met een vergelijkbaar incident in februari op dezelfde weg in verband kunnen worden gebracht. Daarbij raakte een 17-jarige jongen uit Tsjaad gewond.