Fransman aangehouden bij grens met miljoen euro aan drugs

Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) heeft op parkeerplaats Waldseite Süd, net over de grens bij De Lutte, een 24-jarige Fransman opgepakt. De man had tien kilo crystal meth bij zich, een sterk verslavende, chemische hard drug. De drugs hebben een straatwaarde van minstens een miljoen euro.

De Fransman was onderweg vanuit Nederland naar Duitsland toen hij met zijn auto aan de kant werd gezet, meldt RTV Oost. Volgens het GPT gedroeg hij zich verdacht en nerveus. Bij doorzoeking van zijn auto vond de politie de crystal meth in tien plastic zakjes. Ook had de bestuurder hasj bij zich. De man is aangehouden.

Er zijn aanwijzingen dat in Nederland steeds meer chrystal meth wordt geproduceerd. Veruit het meeste daarvan lijkt bestemd voor de export naar Duitsland en landen in het oosten van Europa.