Australische conservatieven winnen onverwacht de verkiezingen

De parlementsverkiezingen in Australiƫ zijn zo goed als zeker gewonnen door de conservatieve coalitie van premier Scott Morrison. De coalitie heeft ten minste 74 zetels veroverd in het 151 zetels tellende Huis van Afgevaardigden. Mogelijk moet Morrison een minderheidsregering vormen.

Labour-leider Bill Shorten heeft zijn nederlaag toegegeven en zijn tegenstander gefeliciteerd. Shortens centrum-linkse partij blijft vermoedelijk op iets meer dan 65 zetels steken.

De overwinning van de conservatieven komt onverwacht. Tot kort voor de verkiezingen gingen opiniepeilers uit van een overwinning voor Labour. 70 procent van de klanten van de gokkantoren zette daar ook op in.

Morrison nam in augustus het roer over van premier en partijgenoot Malcolm Turnbull. Turnbull kwam onder vuur te liggen in zijn eigen partij, onder meer omdat zijn klimaatdoelstellingen te ambitieus werden gevonden.