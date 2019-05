Omwonenden circuit Zandvoort zijn bang voor veel meer overlast

In Zandvoort is het dit weekend topdrukte bij de Jumbo Racedagen. Sinds afgelopen week bekend werd dat de Formule 1 er volgend jaar neerstrijkt zijn de ogen op het circuit gericht. Grote vraag: kan Zandvoort de toestroom van verkeer aan?

Tijdens dit raceweekend zal het nog niet zo druk zijn als bij de Formule 1-race van volgend jaar. "Maar het zal wel weer vast komen te staan tot Amsterdam, dat is altijd zo bij dit soort gelegenheden", zei Karel van Broekhoven vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is van het bewonersplatform Rust bij de Kust. "En dan is zo'n dag als vandaag nog mild in vergelijking met wat er volgend jaar gaat gebeuren. Dan komen er 125.000 man op af." Vorig jaar trokken de Jumbo Racedagen, volgens Jumbo, meer dan 110.000 mensen.

Het grote verschil tussen dit weekend en volgend jaar is volgens Van Broekhoven dat sommige mensen het dit jaar niet erg vinden een deel van het programma te missen en dus eerder vertrekken of pas later komen. "Maar bij de Formule 1 wil iedereen bij het begin van de race aanwezig zijn. Dat wordt dus een gigantische bende."

Hij maakt zich ook druk om de geluidsoverlast die circuit oplevert; niet alleen tijdens grote raceweekenden, maar ook doordeweeks. "Er komt iedere dag lawaai van het circuit. Dat komt door kleine groepen mensen die racen op het circuit. Het kan echt niet langer zo."

Deze bezoekers zijn wél blij met de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort: