Lege doodskisten in Deventer leiden tot levendige discussie

Met tientallen lege doodskisten vragen kunstenaars sinds gisteravond aandacht voor de herinrichting van het Grote Kerkhof in Deventer. "We krijgen heel leuke reacties", zegt initiatiefneemster Ulrieke Weis ten Elsen, "Zo is hier nu weinig te doen voor kinderen. Een idee is om het plein kindgericht in te richten."

Het is een macaber gezicht: zo'n vijftig lege doodskisten in het centrum van de stad. Maar de doodskisten (die refereren aan de oude functie van het plein) leveren een levendige discussie op, zegt Ten Elsen. Zij vindt dat hoognodig. Het Grote Kerkhof is sinds begin dit jaar autovrij, maar gemeente of politiek hebben nog geen nieuwe bestemming gevonden.

Geen vergunning

Sinds gisteravond staan er dus lege doodskisten en gaan kunstenaars en vrijwilligers van architectuurcentrum Rondeel in gesprek met voorbijgangers om ideeën voor het plein op te doen, meldt RTV Oost.

Ten Eisen: "Zo zei iemand dat je hier misschien wat soepeler met vergunningen moet omgaan. Dan kun je spontaan iets organiseren. Normaal, als je allerlei vergunningen moet regelen, wordt dat niet zo snel gedaan."

Een woordvoerder van de gemeente Deventer reageert verbaasd op de actie. Hij wijst erop dat de gemeente deze week nog een caravan met twee wetenschappers op plein heeft neergezet om ideeën te inventariseren.

Het stadsbestuur is dus wel degelijk bezig met de toekomst van het Grote Kerkhof. zegt hij. Maar reden om in te grijpen bij de actie ziet hij ook niet, ook al hebben de actievoerders geen vergunning voor hun 'pop-upactie'. "Nee hoor, zolang ze niemand kwaad doen, mogen ze hun gang gaan."