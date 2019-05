Dode na schietpartij in parkeergarage Amsterdam

Een 26-jarige man uit Almere is afgelopen nacht overleden na een schietpartij in een parkeergarage in Amsterdam. De politie heeft na het incident vier mensen aangehouden die waren weggevlucht in een auto: drie mannen uit Amsterdam van 20, 21 en 24 jaar en een vrouw van 22 uit Diemen.

De schietpartij vond plaats in parkeergarage The Bank in het centrum van de stad, tussen het Waterlooplein en het Rembrandtplein. Agenten hoorden over het incident toen ze op straat werden aangesproken. In de parkeergarage troffen ze de zwaargewonde man aan, die uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog onduidelijk. Een getuige meldt aan NH Nieuws dat kort ervoor een ruzie was tussen meerdere mensen.