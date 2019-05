Kabinet wil Europese aanpak van internetgiganten

Het kabinet vindt het onwenselijk dat grote internetbedrijven als Google, Apple en Facebook zo'n dominante positie hebben. Dat belemmert de komst van nieuwe ondernemingen en beperkt de online keuzevrijheid van consumenten.

Staatssecretaris Keijzer wil daarom dat er op Europees niveau een aantal maatregelen worden genomen om de macht van de techreuzen te beperken. Zo moet er beter toezicht komen en moet het opkopen door de bedrijven van toekomstige concurrenten worden tegengegaan.

Appstores

"Digitale platforms zijn niet meer weg te denken en bieden gemak en economische kansen", zegt Keijzer. "Maar we hebben ook zorgen over blijvende dominantie, het verstoren van markttoegang voor kleinere en startende ondernemers en dus een gebrek aan concurrentie. Dit speelt bijvoorbeeld bij appstores, waar aanbieders afhankelijk zijn van Apple en Google."

De staatssecretaris is in gesprek met andere lidstaten van de Europese Unie. "Omdat grote digitale platforms binnen de gehele EU actief zijn, is het voor een effectieve aanpak noodzakelijk om dit niet per land in nationale regels te doen", aldus de staatssecretaris.