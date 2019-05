Het wordt warm en droog: piek hooikoortsseizoen nadert

Slecht nieuws voor mensen die allergisch zijn voor graspollen: volgende week begint de piekperiode van het hooikoortsseizoen. Dat melden Weeronline, Wageningen University en het LUMC. Ongeveer 70 procent van de naar schatting drie miljoen hooikoortspatiƫnten is gevoelig voor graspollen.

De periode begint rond zaterdag 25 mei en zal vermoedelijk duren tot eind juni. Daarna neemt de kans op hooikoortsklachten af, maar tot diep in de zomer blijven grassen in bloei. De grootste concentratie graspollen wordt eind mei, begin juni verwacht.

De maand mei begon koud, maar vanaf dit weekend loopt de temperatuur op tot normale waarden van 17 graden op de Wadden en 20 graden in Limburg. Omdat het het grootste deel van de tijd droog blijft, loopt de concentratie pollen in de lucht sterk op. De afgelopen weken was die nog relatief laag.

Op tijd medicijnen nemen

Patiƫnten wordt geadviseerd op tijd medicijnen te nemen om de kans op jeukende ogen, niesbuien, snotteren en hoesten te verkleinen. Ook douchen voor het slapen, het sluiten van ramen en deuren, het regelmatig wassen van kleding, het gebruik van een zonnebril en het vermijden van lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht kunnen helpen.

Het hooikoortsseizoen begon dit jaar relatief vroeg. In februari en begin maart was er al een eerste piek in de verkoop van hooikoortsmedicijnen, een maand eerder dan normaal. Dat kwam door het warme weer in februari.