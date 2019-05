Zangeres Sarah Bettens (K's Choice) voortaan door het leven als man

Bettens werd bekend als zangeres van de Antwerpse rockband K's Choice, die ze samen met haar broer Gert oprichtte. De band brak in 1995 door met het lied Not An Addict, waarin de bijzondere, hese stem van Bettens goed is te horen.

Dat kenmerkende geluid zal veranderen door de hormoonbehandeling. "Waarschijnlijk wordt mijn stem lager", zegt ze. "Ik werk met een zangcoach die mij zal gidsen door dit proces, maar ik zal hoe dan ook anders gaan klinken en K's Choice zal met mij mee veranderen. Ik hoop dat ik op jullie geduld kan rekenen tot ik mijn nieuwe stem heb gevonden", zegt ze tegen haar fans.

'Acceptatie is nodig'

Bettens ondergaat een hormoonbehandeling in de VS, waar ze al jaren woont met haar vrouw en vier kinderen.

De zangeres benadrukt dat ze tijdens haar transitie naar man veel van zich zal laten horen. "Ik ga me niet verschuilen en voel me verplicht mijn transitie vast te leggen. Dat is belangrijk voor mezelf, maar ook voor de wereld."

"Zo worden we gezien en wordt begrepen dat we helemaal niet zo anders zijn dan anderen. Die acceptatie is nodig. Niet iedere transgender heeft zoveel geluk als ik. Met steun, een open omgeving en de financiƫle middelen om mijn echte leven te kunnen leiden."