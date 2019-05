Wekdienst 18/5: racedagen op Zandvoort en Duncan in de finale

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Australië zijn de stemlokalen open voor de parlementsverkiezingen. Het lijkt een nek-aan-nekrace te worden tussen Labour en de Liberals.

Bezoekers van het circuit van Zandvoort krijgen een voorproefje van de Grand Prix van volgend jaar. Max Verstappen komt er in actie tijdens de Jumbo Racedagen.

En vanavond is natuurlijk de finale van het Eurovisie Songfestival. Dan weten we of de voorspellingen van de bookmakers uitkomen, en Duncan Laurence namens Nederland wint.

Wat heb je gemist?

Nederland en Irak praten achter de schermen over een veilige doorgang van tien Nederlandse IS-vrouwen en -kinderen vanuit Syrië naar Irak. De vrouwen zitten met hun kinderen in Syrische kampen, maar kunnen daar niet weg. De leefomstandigheden in de kampen zijn slecht.

Nederland wil dat ze zich veilig kunnen melden in het dichtstbijzijnde consulaat, in Erbil, maar als de vrouwen nu voet op Iraakse bodem zetten, kunnen ze worden opgepakt, berecht en de doodstraf krijgen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

250.000 mensen keken donderdagavond naar NPO 1 Extra, waar de halve finale van het Songfestival voor het eerst te zien was in gebarentaal. Zo'n 15 tolken en signdancers vertaalden de liedjes. En daar zit meer werk in dan op het eerste gezicht lijkt: