Heffing VS op Canadees staal voorbij, uitstel heffing op Europese auto's

De Verenigde Staten stoppen met de importheffingen op staal en aluminium uit Canada. Dat hebben de twee landen bekendgemaakt. Ook de heffingen op staal en aluminium uit Mexico zouden worden geschrapt.

De maatregelen gaan nog dit weekend in. De VS zou met deze stap de besprekingen over een nieuw handelsakkoord willen vlot trekken. Dat nieuwe akkoord moet het vrijhandelsakkoord NAFTA vervangen.

President Trump besloot een jaar geleden om import uit Canada en Mexico duurder te maken onder het mom van de nationale veiligheid. Daardoor kon hij zonder instemming van het Congres zo'n verhoging doorvoeren. De importheffingen veroorzaakten vooral onvrede in de beide buurlanden.

Heffingen Europese auto's uitgesteld

Eerder vandaag maakte Trump bekend dat hij de importheffingen op Europese auto's voorlopig niet verhoogt. Autofabrikanten maken zich al maanden zorgen dat de VS die tarieven verhoogt tot 25 procent.

In februari stond in een Amerikaans rapport dat Europese auto's een risico zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. President Trump had 90 dagen de tijd om op basis van dat rapport de importheffingen in te voeren. Die termijn verstrijkt morgen. Trump heeft vandaag laten weten dat hij de beslissing een half jaar uitstelt.

De Europese Commissie schat dat jaarlijks voor 50 miljard euro aan auto's en auto-onderdelen naar de VS wordt geƫxporteerd. Vooral Duitsland, dat veelal dure auto's naar de VS exporteert, zal hard getroffen worden. Volgens de invloedrijke economische denktank Ifo kan de import tot de helft teruglopen.