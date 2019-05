Groep minderjarige asielzoekers niet meer welkom in Leersum

Vijftig jeugdige asielzoekers die worden opgevangen in een asielzoekerscentrum in Leersum moeten daar vertrekken. Dat heeft de burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laten weten.

De groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers) zit sinds vorig jaar zomer in Leersum. Ze zouden vooral uit veilige landen komen. De jongeren veroorzaken veel overlast in en rond het azc. Buschauffeurs zeggen dat ze worden bedreigd, daarom zijn bij de bushalte camera's opgehangen. Ook zouden vrouwen lastig zijn gevallen.

Rust

Het COA had de gemeente Utrechtse Heuvelrug gevraagd om de groep nog een jaar langer op te vangen, maar die heeft daar geen zin in vanwege de overlast die de groep veroorzaakt.

"De andere bewoners in het azc hebben daar best last van gehad", zegt burgemeester Naafs tegen RTV Utrecht. "En de COA-medewerkers op het azc hebben daar natuurlijk ook het nodige mee te stellen gehad. Dus wij dachten: die mogen ook wel even een iets rustigere periode tegemoet zien."

Volgens de burgemeester is het tijd dat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. In Leersum worden al jaren vluchtelingen opgevangen.