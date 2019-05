Docent ontslagen om helpen leerlingen bij eindexamen Duits

Een docent van een vmbo in Eindhoven is op staande voet ontslagen omdat ze leerlingen heeft geholpen bij het eindexamen Duits. Dat bevestigt de rector van Aloysius De Roosten aan Omroep Brabant. Het examen is ongeldig verklaard. Zeventien leerlingen moeten het opnieuw maken.

Het examen was maandag. Hoe de school erachter is gekomen dat de docent de leerlingen heeft geholpen en waaruit die hulp bestond, wil de rector niet zeggen. Na onderzoek door de school zijn de examens door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig verklaard.

Boos, teleurgesteld en verdrietig

Gisteren zijn de leerlingen en ouders ingelicht. "Die zijn boos, teleurgesteld, emotioneel en verdrietig", zegt rector Corinne Sebregts. "Wij vinden dit als school enorm vervelend, met name voor de jongeren die nu langer moeten wachten op de uitslag van hun examen."

17 juni mogen ze het examen Duits nog een keer maken. De andere leerlingen krijgen op 12 juni al te horen of ze geslaagd zijn of niet.