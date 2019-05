VS straft Russen en Tsjetsjenen voor schenden mensenrechten

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vijf Russen en leden van een Tsjetsjeense politie-eenheid voor het schenden van mensenrechten en andere misdrijven.

Twee Russen krijgen sancties opgelegd, omdat ze als ambtenaar het onderzoek naar de arrestatie, de mishandeling en de dood van de advocaat en accountant Sergej Magnitski zouden hebben tegengewerkt.

Een commandant van een Russische strafkolonie wordt gestraft, omdat hij mensenrechtenactivisten heeft mishandeld, gemarteld en vermoord en daar opdracht toe heeft gegeven.

Tsjetsjenen

Een Tsjetsjeense politiecommandant en zijn eenheid worden verantwoordelijk gehouden voor het illegaal vastzetten en martelen van leden van de lhbti-gemeenschap in Tsjetsjenië.

Ook zouden ze verantwoordelijk zijn voor buitengerechtelijke executies, marteling en andere misdrijven in de Russische Federatie tegen corruptiebestrijders en mensenrechtenactivisten. Tsjetsjenië maakt deel uit van de Russische Federatie.

Ook een voormalige lijfwacht van de Tsjetsjeense president Kadyrov krijgt sancties opgelegd. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov in 2015.

Als deze personen bezittingen of bankrekeningen in de VS hebben, kunnen ze daar niet meer bij. Ook is het Amerikanen verboden om zaken met hen te doen. Het ministerie beroept zich op de Magnitski-wet die bedoeld is om de verantwoordelijken te straffen voor zijn dood.

Dood Magnitski

Sergej Magnitski legde een groot fraudeschandaal bloot, waarbij medewerkers van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken en de Belastingdienst betrokken waren. Hij werd in 2008 opgepakt en stierf in 2009 in zijn cel onder verdachte omstandigheden.

Na zijn dood werd in verschillende landen zoals de VS en de Baltische staten een Magnitski-wet aangenomen. Die maakt het mogelijk om sancties op te leggen aan personen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie.