Artsen zonder Grenzen: meer hulp voor IS-sympathisanten in kampen

In het Syrische kamp al-Hol sterven kinderen aan de gevolgen van eenvoudig te voorkomen ziektes en bevallen vrouwen onder onveilige omstandigheden, stelt Artsen zonder Grenzen. De organisatie luidt de noodklok en roept vooral andere hulporganisaties op om meer hulp te bieden.

Een aantal organisaties helpt nu niet, omdat een groot deel van de mensen in het kamp banden heeft met IS. Bijna alle vluchtelingen komen uit Baghouz en arriveerden tussen december 2018 en maart 2019. Daar werd toen gevochten om het laatste overgebleven deel van het IS-kalifaat.

Hekken

Vanwege de weerzin om de mensen te helpen is een deel van het kamp afgesloten met hekken. Daar verblijven 11.000 mensen, onder wie duizenden kinderen, min of meer verstoken van hulp. Velen komen uit Europa. Artsen zonder Grenzen roept op tot een humane behandeling van de groep volgens het internationaal humanitair recht.

De discussie over wat er met de buitenlandse IS-vrouwen en hun kinderen in de Koerdische kampen moet gebeuren, speelt al langer. Afgelopen week riepen 150 academici uit Belgiƫ de regering op om de kinderen terug te halen, toen voor de derde keer in een maand een Belgisch kind was overleden in al-Hol. Het is niet bekend of er ook Nederlandse kinderen in het kamp zijn gestorven.