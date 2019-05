Drielingbroers waren onderzoeksobject (en dat wisten ze niet)

Al snel beginnen hun adoptieouders vragen te stellen. Waarom wisten zij bijvoorbeeld niets af van de drieling? Al snel blijkt achter de scheiding van de drie broers een groot wetenschappelijk onderzoek schuil te gaan, van de in Oostenrijk geboren psychiater Peter Neubauer. Voor zijn 'Twin Study' liet hij tweelingen en drielingen in het geheim van elkaar scheiden om te onderzoeken hoe mensen worden wie ze zijn: door genetische aanleg of door opvoeding?

Deze vraag staat in de wetenschap bekend als het nature-nurture-debat. "Het is een oude vraag die nu eigenlijk niet meer bestaat", zegt Meike Bartels daarover in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Bartels is hoogleraar genetica en welbevinden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Het idee van het onderzoek van Neubauer was: als de jongens verschillend zouden worden, dan zou opvoeding doorslaggevend zijn. Was dat niet zo, dan zou zijn conclusie zijn dat genen de belangrijkste rol spelen."

Een onderzoek als dat van Neubauer zou nu absoluut niet meer kunnen, zegt Bartels. "Er zijn ethische richtlijnen en internationale afspraken. Een onderzoek moet altijd vooraf door een ethische commissie worden gekeurd. En we kennen wetenschappelijke integriteit: geen enkele onderzoeker zou dit onderzoek nu willen uitvoeren. We doen wel onderzoek met tweelingen, maar die melden zich vrijwillig aan."