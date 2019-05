Sportarts Amerikaanse universiteit misbruikte zeker 177 mannen

Een sportarts heeft op de Amerikaanse universiteit Ohio State zeker 177 mannen misbruikt. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de beschuldigingen tegen de inmiddels overleden arts. De leiding van de universiteit was van het misbruik op de hoogte, maar greep volgens de onderzoekers niet in.

Oud-studenten zeggen dat ze door Richard Strauss onder meer zijn betast tijdens lichamelijke onderzoeken. Anderen zeggen dat ze ook door hem zijn begluurd in de kleedkamer. Dat gebeurde van 1979 tot 1997, bijna de hele periode dat de man op de universiteit werkte.

'Dokter Grijpgrage Handjes'

Volgens de slachtoffers werden destijds al grapjes gemaakt over het gedrag van de arts en kreeg hij onder meer de bijnaam "Dokter Grijpgrage Handjes". Ook zeggen de oud-studenten dat zeker twintig universiteitsmedewerkers wisten dat er zorgen waren over misbruik door Strauss, maar dat ze niet ingrepen.

Het onderzoek werd verricht door een advocatenkantoor, dat met honderden oud-studenten en medewerkers van de universiteit sprak.

Excuses

Bestuursvoorzitter Michael Drake van Ohio State spreekt van "fundamentele fouten" door de universiteit. "We bieden onze oprechte excuses aan voor iedereen die het misbruik van Strauss moest ondergaan." Ook bedankt de bestuurder de slachtoffers voor hun moed om het misbruik aan te kaarten.

Richard Strauss begeleidde op de universiteit sporters in zeker zestien sporten. Ook werkte hij in het gezondheidscentrum voor studenten en had hij een kliniek buiten de campus. Strauss pleegde in 2005 zelfmoord.