Misbruikdocu in Poolse kerken is hoofdpijndossier voor regeringspartij

De Poolse regeringspartij PiS gaat voorlopig nog aan kop in de peilingen van de Europese verkiezingen. Maar een documentaire over misbruik in de katholieke kerk, die zeer invloedrijk is in Polen, kan voor de grootste partij een kantelpunt worden in de campagne.

In de film Vertel niemand komen verschillende verkrachtingszaken naar voren en confronteren slachtoffers priesters met hun daden. De reportage van ruim twee uur is op YouTube in zes dagen zo'n 19 miljoen keer bekeken en zorgt voor veel opschudding. Het geeft een indringend beeld van de manier waarop de kerk, de samenleving en de politiek in het EU-land met elkaar verweven zijn.

De documentaire is ondertiteld in het Engels op YouTube geplaatst: