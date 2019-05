Jumbo haalt vlees uit de schappen uit vrees voor salmonella

Supermarktketen Jumbo haalt per direct een aantal varkensvleesproducten uit de schappen. Het vlees is mogelijk besmet met de salmonellabacterie.

Bij een reguliere kwaliteitscontrole is de bacterie aangetroffen. Het gaat onder meer om allerlei varianten gehakt, in gewicht variƫrend van 350 tot 980 gram. Ook de varkensbraadworst en de varkenssaucijsjes zijn mogelijk besmet en worden uit de winkels gehaald. Het vlees heeft als uiterste verkoopdatum vandaag, morgen of overmorgen.

Op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kunnen klanten controleren om welke producten het gaat.

Wie het vlees terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Een kassabon is niet nodig, aangezien het om het huismerk van Jumbo gaat. De salmonellabacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met weinig weerstand. Gezonde mensen die besmet worden lopen kans op flinke diarree.